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اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بمنطقة بهتيم والأهالى يناشدون المحافظ بسرعة رفعها

الأحد، 17 مارس 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بمنطقة بهتيم والأهالى يناشدون المحافظ بسرعة رفعها انتشار القمامة بمنطقة بهتيم
القليوبية إبراهيم سالم
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اشتكى أهالى منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من تراكم تلال القمامة فى الشارع الرئيسى بالمنطقة، وهو ما يتسبب فى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة التى تنقلها الحشرات إلى جانب انتشار الروائح الكريهة التى تؤذيهم، مؤكدين أنها تظل لفترات طويلة دون رفعها.

وناشد المواطنون، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ورئيس حى شرق، بسرعة رفع تلك التراكمات والتنبيه على العاملين بالحى برفع كل التراكمات، موضحين "الزبالة مالية شوارع شبرا الخيمة وتسببت فى روائح كريهة تنبعث منها فى المنطقة مما يسبب فى ضيق للمارة وأصحاب المحال والسكان المجاورة لها، إضافة إلى تواجد أكوام القمامة بالشوارع الرئيسية بشكل ملحوظ".

وأوضح مجدى الجيوشى أحد الأهالى، "الشارع تحول لمقلب زبالة تفوح منه روائح كريهة بسبب وجود العديد من الحيوانات النافقة، فضلا عن تراكم القمامة، ما تسبب فى تأثيرات على الصحة العامة وانتشار الأمراض المعدية لسكان المنطقة".

انتشار القمامة بمنطقة بهتيم (1)
 
انتشار القمامة بمنطقة بهتيم (2)
 
انتشار القمامة بمنطقة بهتيم (3)

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