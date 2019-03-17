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استقالة طارق شامخ نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالمصرية للاتصالات

الأحد، 17 مارس 2019 10:11 ص
استقالة طارق شامخ نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالمصرية للاتصالات المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات - فى بيان رسمى - عن تقدم المهندس طارق محمد عبد العال شامخ نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية باستقالته من الشركة.
 

ويضم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، كلا من الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذى، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، اللواء طارق محمد الظاهر، الدكتور حسين يسرى جمال الدين، محمد كمال الدين بركات، حسام عبد اللاخ الجمل أعضاء غير تنفيذيين، المهندس محمد حسن شمروخ- تنفيذى، أحمد محمد أبو على، الدكتور محمد هانى سيف النصر، عمرو يوسف الجناينى أعضاء مستقلين، إبراهيم توفيق هيكل ممثل النقابة بالمجلس.

 

أما المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة هم عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، محمد حسن شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية، عنتر محمد قنديل نائب الرئيس التنفيذى لنظم وتكنولوجيا المعلومات، محمد حسن أبو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية.


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