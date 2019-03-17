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ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات الأفراد العرب

الأحد، 17 مارس 2019 03:05 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات الأفراد العرب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 832.475 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 208 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.69%، والعرب على 13.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.19%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب للشراء بقيمة 48.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 15033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2456 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 19228 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 697 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1771 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة. 
 

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