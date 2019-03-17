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الأحد، 17 مارس 2019 12:14 م
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ضبط 3600 عبوة عصير منتهية الصلاحية بأبوقرقاص

احتفالا بالعيد الـقومى ..فتح الحديقة الدولية بالمجان للمواطنين بالمنيا

الأحد، 17 مارس 2019 12:02 م
احتفالا بالعيد الـقومى ..فتح الحديقة الدولية بالمجان للمواطنين بالمنيا الحديقة الدولية بالمنيا
المنيا - فريق المحافظات
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قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، فتح باب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل غدا الاثنين 18 مارس بالمجان للمواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 100.

كان المحافظ قد أعلن عن إطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة والافتتاحات خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد المنيا القومى الموافق 18 مارس الجارى رقم 100 .

ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على ارض محافظة المنيا عروس الصعيد ففى صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة فى جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزى وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضواً يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروعاً فى مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة.

وكانت الثورة اشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس ، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالى القطار الذى كان يقل مجموعة من العسكريين الانجليز وقتلوا من فيه .

من ناحيه أخرى، أعلنت الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص بالمنيا،عن ضبط 3600 عبوة عصير مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمى بأحد المخازن قبل تداولها وبيعها بالأسواق للمواطنين ، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمها مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالتعاون مع الوحدة المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز ، إن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 13 ألف كيس من التسالى (سناكس) غير صالح للاستهلاك لدى أحد التجار ، مؤكداً أنه تمت مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقاً للاشتراطات والضوابط البيئية والصحية المتبعة تحت إشراف مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ضماناً لسلامة وصحة المواطنين.

وأكد رئيس المركز أن الحملات التفتيشية مستمرة للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ، حيث شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على ضرورة ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين ومحدودى الدخل والقضاء على كافة أشكال الغش التجارى وردع كل من تسول له نفسه القيام بالمتاجرة بصحة المواطن.

 


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