إنقاذ طالب من أسفل عجلات قطار باستخدام ونش مصنع السكر بجرجا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طالبا مصابا بكسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمه بالرقبة من الناحية اليمنى، على إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الديكوفيل المخصص لشحن محصول القصب، حيث تم استخراج المصاب باستخدام ونش تابع لمصنع السكر.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوجود طالب أسفل عجلات قطار خاص بنقل القصب بدائرة مركز شرطة جرجا.

وانتقل اللواء مدير أمن سوهاج واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ البرى وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "محمود ع ج" 17سنة، طالب ويقيم بذات الناحية بمحاولة الصعود للعربة الأخيرة من تشكيل القطار أثناء سيره بذات الناحية انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات العربة.

تم التنسيق ومصنع سكر جرجا والاستعانة بونش ورفع العربة واستخراج المذكور وتبين إصابته بكسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمه بالرقبة من الناحية اليمنى، وتم ونقله لمستشفى سوهاج الجامعى وبسؤال "أيمن ج ع م" 44 قائد القطار قرر بمضمون ما تقدم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.