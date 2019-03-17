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إصابة 7 أشخاص بينهم سيدات فى حادث سير جنوب بنى سويف

الأحد، 17 مارس 2019 11:41 ص
إصابة 7 أشخاص بينهم سيدات فى حادث سير جنوب بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم، فى تصادم سيارة أجره ميكروباص مع دراجة بخارية، أمام مستشفى الفشن المركزي .
 
وتم نقل المصابين، إلى المستشفى المركزى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، وهم "مياده محمد حفناوي" 45 سنة، مركز مغاغه بالمنيا سحجات متفرقه بالجسم، "إلهام علي طه" 17سنة، مغاغه، كدمات بالجسم، "منياوى مصطفى عبد الكريم" 30 سنة مغاغه، اشتباه كسر بالساعد الايسر، "خلف محمد أحمد الفشن" 45 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، "زينب محمد علي" 50 سنة، مغاغه، كدمات وسحجات بالجسم، "أروى زين العابدين محمد" 20 سنة، مغاغه،  كدمات وسحجات بالجسم، "نجلاء محمود حمدي" 42 سنة، اشتباه كسر بالقدمين.
 
 

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