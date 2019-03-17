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الأحد، 17 مارس 2019 05:04 م
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إصابة 11 شخصا إثر اصطدام أتوبيس بحاجز الطريق الساحلى غربى مدينة الضبعة

الأحد، 17 مارس 2019 04:25 م
إصابة 11 شخصا إثر اصطدام أتوبيس بحاجز الطريق الساحلى غربى مدينة الضبعة حادث تصادم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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أصيب 11 شخصاً، إثر حادث اصطدام أتوبيس ركاب بحاجز الجزيرة الوسطى، لطريق مطروح- الإسكندرية، غربي مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.
 
وتبلغ لقسم شرطة الضبعة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام أتوبيس بالكيلو 90 طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي، بأحد الحواجز الخرسانية الموجودة بمنتصف الطريق، في المنطقة الواقعة ما بين قريتي الجفيرة والزيتون، بدائرة قسم شرطة الضبعة ووجود مصابين.
 
ووجه اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، قيادات المديرية للانتقال لمكان الحادث، على الفور، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين. 
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس في الاتجاه إلي مدينة الضبعة انفجر الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لاختلال عجلة القيادة وانحرافه واصطدامه بأحد الحواجز الخرسانية الموجدة بالجزيرة الوسطي للطريق، ووقوع الحادث الذى أسفر عن إصابة قائد السيارة و10 مصابين من الركاب ولا توجد وفيات. 
 
 

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