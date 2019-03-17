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الأحد، 17 مارس 2019 06:22 م
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أكثر من مليون أسترالى يوقعون على عريضة لعزل نائب لتصريحاته عقب هجوم نيوزيلندا

الأحد، 17 مارس 2019 06:08 م
أكثر من مليون أسترالى يوقعون على عريضة لعزل نائب لتصريحاته عقب هجوم نيوزيلندا علم نيوزيلاندا
أ ش أ
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وقع أكثر من مليون شخص في أستراليا عريضة بشأن عزل عضو مجلس الشيوخ الأسترالي فريزر أنينج من البرلمان بعد تصريحاته عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست شيرش.

 

وقال أنينج - وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني اليوم ،الأحد، "نعارض العنف بكافة أشكاله.. وما يسلط عليه الضوء هو تنامي الخوف في مجتمعنا من تزايد تواجد المسلمين".

 

وكانت تصريحات أنينج قد أثارت غضب وسخط الجميع، بعدما أعلن أن السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها.. كما جاءت ردود الأفعال على مواقع تواصل الاجتماعي سريعة وصاخبة، حيث قررت الطبيبة الأسترالية كيت أحمد والمؤلف هاريس سلطان كتابة أكثر من تغريدة بدأوا فيها بعريضة تطالب بعزل أنينج من البرلمان الأسترالي.

 

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في وقت سابق، أن البرلمان الأسترالي عندما يجتمع الشهر المقبل سينظر في تصريحات أنينج المعادية للمسلمين، والذي ربط فيه الهجوم على مسجد "كريست تشيرش" بـ"الهجرة".

 


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