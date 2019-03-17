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أغانى ومقطوعات فنية فى ختام ملتقى الشباب العربى الإفريقى بحضور الرئيس

الأحد، 17 مارس 2019 08:54 م
أغانى ومقطوعات فنية فى ختام ملتقى الشباب العربى الإفريقى بحضور الرئيس الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى الإفريقى
كتب محسن البديوى
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شهدت الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى والإفريقى، فى مدينة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديم عددا من الأغانى والمقطوعات الفنية، التى تعكس الثقافة والفن العربى والإفريقى.

وانطلقت منذ قليل الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى والإفريقى، الذى عقد على مدى يومين بمحافظة أسوان جنوب البلاد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتفاعل الشباب العربى والأفريقى على الأغانى الوطنية الهادفة على الوحدة والتكامل بين الشعوب، حيث رفع المشاركون أعلام بلدانهم وسط حالة من البهجة والسعادة الشديدتين.

 

 


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