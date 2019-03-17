أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 17-3-2019.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العبور للاستثمار العقارى، بنك الكويت الوطنى-مصر، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 832.475 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 208 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.69%، والعرب على 13.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.19%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب للشراء بقيمة 48.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 15033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2456 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 19228 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 697 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1771 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.10%

- بنك الكويت الوطنى- مصر بسعر إغلاق 42.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.71%

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.77%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.18%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 24.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.19%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 3.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 25.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.10%

- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.788 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.87%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.67%