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5 أسباب تدفع الإخوان لتجاهل انتهاكات أردوغان.. أبرزها الحصول على الجنسية

السبت، 16 مارس 2019 01:30 ص
5 أسباب تدفع الإخوان لتجاهل انتهاكات أردوغان.. أبرزها الحصول على الجنسية أردوغان
كتب أحمد عرفة
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تتعمد جماعة الإخوان تجاهل كافة الانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سواء ضد شعبه أو جيرانه فى تركيا تحت مبرر استهداف الأكراد، أو فى الشمال العرابى تحت دعوى ملاحقة قيادات حزب العمال الكردستانى.

 

أسباب عديدة تدفع جماعة الإخوان إلى تجاهل جرائم وانتهاكات السلطات التركية، خاصة أن أغلب قيادات التنظيم الهاربة تقيم فى مدينة إسطنبول التركية، ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز تلك الأسباب.

 

1 - استضافة الرئيس التركى لقيادات الإخوان الهاربين من مصر.

2- ضمان عدم تسليم تركيا للقيادات الإخوانية المطلوبة من قبل الإنتربول الدولى.

3- محاولة التقرب من السلطات التركية للحصول على الجنسية التركية.

4- ضمان بقاء مصالحهم التجارية وشركاتهم فى تركيا.

5- دفاع أردوغان عنهم فى مؤتمراته أمام أنصاره.


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