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وزير التموين يفتتح غدا أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر فى كفر الشيخ

السبت، 16 مارس 2019 12:00 ص
وزير التموين يفتتح غدا أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر فى كفر الشيخ د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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يفتتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد  أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، يرافقة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، كما سيقوم الوزير بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحى للمصانع وافتتاح أعمال التحديث لخطوط الانتاج، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات.
 
وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب،  أكد أن موسم إنتاج السكر المحلى من البنجر يبشر بالخير  هذا العام  نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام الى 610 ألف فدان بزيادة أكثر من  110 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى ، وانه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم الشركة أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة فى إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر، كما انه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ 300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة  التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت إشراف وزير التموين.
 
 
 
 

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وزير التموين

المصيلحى مصنع الدلتا لبنجر السكر

كفر الشيخ




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