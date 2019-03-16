video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الخارجية تحتفى بيوم المرأة المصرية: لم تبخل على مجتمعها ووطنها

السبت، 16 مارس 2019 11:43 ص
وزارة الخارجية تحتفى بيوم المرأة المصرية: لم تبخل على مجتمعها ووطنها المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

احتفت وزارة الخارجية، بيوم المرأة المصرية، وتقدمت بتقدير واحترام لكل سيدة مصرية قدمت كل ما لديها من أجل مستقبل أفضل لكل المصريين.

 

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر تويتر:"يوم المرأة المصرية.. نتوجه بتحية تقدير واحترام إلى كل سيدة مصرية لم تبخل على مجتمعها ووطنها بكل ما لديها من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً، فكانت على قدر المسئولية فى كل موقع وميدان".

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

وتحتفل مصر كل عام بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام، للاحتفاء بالمرأة المصرية ونضالها على مر التاريخ، وجاء اختيار يوم 16 مارس ليكون يومًا للمرأة المصرية لعدة أسباب تاريخية، ترجع بدايتها لثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، وتظاهرت فى هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس مدينة إسنا ينظم احتفالية بذكرى مرور 100 عام على دورة المرأة بثورة 1919

توفيق عكاشة يناقش "تاريخ المرأة من القيادة والريادة" على "الحياة".. غداً

يوم المرأة المصرية

اليوم السابع بلس

وزارة الخارجية

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة