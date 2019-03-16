وزارة الخارجية تحتفى بيوم المرأة المصرية: لم تبخل على مجتمعها ووطنها

كتبت ريهام عبد الله

احتفت وزارة الخارجية، بيوم المرأة المصرية، وتقدمت بتقدير واحترام لكل سيدة مصرية قدمت كل ما لديها من أجل مستقبل أفضل لكل المصريين.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر تويتر:"يوم المرأة المصرية.. نتوجه بتحية تقدير واحترام إلى كل سيدة مصرية لم تبخل على مجتمعها ووطنها بكل ما لديها من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً، فكانت على قدر المسئولية فى كل موقع وميدان".



وزارة الخارجية

وتحتفل مصر كل عام بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام، للاحتفاء بالمرأة المصرية ونضالها على مر التاريخ، وجاء اختيار يوم 16 مارس ليكون يومًا للمرأة المصرية لعدة أسباب تاريخية، ترجع بدايتها لثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، وتظاهرت فى هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية.