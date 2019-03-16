هجوم نيوزيلندا بالكاريكاتير.. طائر الكيوى يبكى نيران الإرهاب القومى الأبيض

كتبت ــ إنجى مجدى

استحوذ الهجوم الدموى الذى استهدف مصلين داخل مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا على اهتمام رسامى الكاريكاتير فى الصحافة العالمية، الذين شجبوا الحادث الوحشى الذى أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة آخرين على يد شاب متطرف أبيض، بدافع الكراهية.



طائر الكيوى يبكى

وحاز الكاريكاتير الذى يجسد طائر "الكيوى"، وموطنه الأصلى نيوزيلندا، ينهمر فى الدموع التى تساقطت على أرضية وخلفية سوداء، فى إشارة إلى تعليق رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردين، على الهجوم واصفة أياه بأكثر يوم أسود فى تاريخ بلادها.

ونشر رسام أسترالى كاريكاتيرا لنفس الطائر الذى يبكى ولكن يحيط به خلفية بيضاء مع عنوان "الإرهاب القومى الأبيض"، فى إشارة إلى المتطرفين من القوميين البيض الذين يشنون هجمات ضد المهاجرين ذات دوافع قومية وعرقية.



النازيون الجدد

وعلى موقع "حركة الكرتون"، نشر رسام كاريكاتيرا للهجوم الدموى يشير إلى جماعات النازيين الجدد، وهم أيضا من القوميين البيض الذين يستهدفون المهاجرين، وفى الكرتون تمثالا ضخما يرتدى زى جماعة كوكلوكس كلان، الأمريكية اليمينية المتطرفة وعلى زراعة علامة النازية، ويخرج من جانب اليد مرتكب الهجوم، برينتون هاريسون تارانت، الذى راح يمطر المصلين بوابل من الرصاص من سلاحه.



الارهاب القومى الأبيض

ومن ناحية أخرى، اهتمت الصحف العربية كذلك برسم كاريكاتيرات ترصد تنامى الإسلاموفوبيا فى الغرب وتعاظم تهديد اليمين المتطرف التى بات يشكل تحديا ضخما للمجتمعات الغربية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص لاسيما مع وجود حكومات تباركه.



اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا

وخصصت صحيفة "الشرق الأوسط" الكاريكاتير للتعليق على هجوم المسجد الإرهابى وكيف يساهم اليمين المتطرف فى خلق هذه المشاعر العدائية تجاه المسلمين.