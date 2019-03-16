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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 16 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.
 
كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.
 
وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
 
الصغرى العظمى
القاهرة 13 19
شبين الكوم 13 19 
طنطا 12 19
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 12 18
مطروح 11 18
السلوم 10 18
سيوة 11 21
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 10 20 
الإسماعيلية 10 20
السويس 12 20
العريش 12 19
رفح 12 18 
رأس سدر 13 22 
نخل 05 18
نويبع 16 24
طابا 12 18
كاترين 04 15 
الطور 14 22
شرم الشيخ 15 25
الغردقة 14 25
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 21
بنى سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 09 22
سوهاج 8 23
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 14 26
أبوسمبل 11 25
الوادى الجديد 10 2325
شلاتين 17 26
ابو رماد 16 26
راس حدربة 18 25
حلايب 19 24
 
 

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