ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً، أعلن فيه وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 144201 طن بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 49674 طنا وغادر الميناء عدد 72 سيارة نقل محملة بـ 3732 طن قمح .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13650 طن يوريا و 6500 طن فوسفات و 2075 طن رمل و 1400 طن أرز و 200 طن ملح .