"مياه القاهرة" تحصل على شهادة الجودة لـ"الخط الساخن وخدمة العملاء"

كتب سيد الخلفاوى

حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة "ISO 9001-2015" فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والاعلام.



وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة TSM للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة.



وأكد رئيس شركة مياه القاهرة، أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على إعتماد الجودة كلا فى تخصصه، وأن الهدف الاساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.