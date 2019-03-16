موجز 6 مساء.. "التعليم" تعلن نجاح 46.9 ألف متقدم بمسابقة العقود المؤقتة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن ما تفعله الوزارة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بمثابة إعجاز مقارنة بالمسابقات الأخرى خلال الفترات الماضية خاصة ما يتعلق بالوقت الذى تم فيه إنجاز المسابقة. موضحا: ووصل عدد الناجحين 46 ألفا و940 بشكل نهائى، موضحا أنه سيتم إرسال البيانات الخاصة بالمسابقة إلى وزارة التعليم العالى، كما سيتم إرسال النتيجة للمتقدمين، لافتا أن بعض الإدارات نجح فيها متقدم 1 فقط.

الرئيس السيسي يصل مقر ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان بعبارة نيلية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مصر احتفالية الملتقى العربى للشباب العربى والأفريقى، المنعقد بأسوان بعبارة نيلية وسط مجموعة من الشباب العربى والأفريقى الذين يرفعون أعلام بلدانهم.





وزير الدفاع يزور المرضى بالمستشفيات العسكرية ويأمر بتوفير إمكانيات الرعاية

قام الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة عدد من المرضى والمصابين والذين يخضعون للعلاج حالياً بالمستشفيات العسكرية، للإطمئنان على حالتهم الصحية .





الإسكان تطلق التيار الكهربائى بأحد الموزعات لتغذية مناطق بـ"العلمين الجديدة "

خلال زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، أطلق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التيار الكهربائى، بأحد موزعات الكهرباء التى تم تنفيذها، ويتم تغذيته بطاقة 30 ميجاوات، من محطة كهرباء الحمراء، التى انتهى جهاز مدينة العلمين الجديدة من أعمال توسعتها بطاقة 85 ميجاوات، وذلك لتغذية منطقة الكورنيش، والمنطقة الترفيهية، وبعض المناطق الأخرى بالمدينة.

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، يرافقه كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء.

دار الإفتاء المصرية تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام" وتحذر مما ينشر عليه

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سرقة حساب الدار على موقع "إنستجرام".

وزير الإسكان: الرئيس السيسي يتابع مشروعات العلمين بشكل دورى

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمدينة العلمين الجديدة، برفقة مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد الأبراج الشاطئية الجارى تنفيذها بالمدينة.

وزير داخلية بريطانيا يهدد بإجراءات قانونية ضد مواقع التواصل بعد هجوم نيوزيلندا

دعا وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، في مقال له بصحيفة "ديلي إكسبريس" شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تنظيف منصاتها" من المحتويات التى تحض على العنف والإرهاب والكراهية وإلا ستتخذ إجراءات قانونية بحقها.

خارجية الفلسطين: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين بحادث مسجد نيوزيلندا

أعلنت الخارجية الفلسطينية ،استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين ومفقودان ضمن ضحايا حادث الهجوم الإرهابي على مسجد فى نيوزيلندا، وذلك ف نبأ عاجل بثته قناة الغد، منذ قليل.

التعليم: نجاح 46 ألفا و940 متقدما بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن ما تفعله الوزارة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بمثابة إعجاز مقارنة بالمسابقات الأخرى خلال الفترات الماضية خاصة ما يتعلق بالوقت الذى تم فيه إنجاز المسابقة.

النائب العام يأمر بالتحقيق فى وفاة مصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابى

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإجراء تحقيق قضائى فى واقعة الحادث الإرهابى الذى وقع بدولة "نيوزيلندا" ونتج عنه وفاة بعض المواطنين المصريين.

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

فى إطار متابعة موقف المصريين فى الهجوم الإرهابى الذى شهدته نيوزيلندا، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزيلندا، صباح اليوم، والذى أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين اليوم 16 مارس الجاري، في الرابعة عصرا بتوقيت نيوزلندا، السادسة صباحا بتوقيت القاهرة في Hagley College بجوار مستشفى كرايست تشيرش.