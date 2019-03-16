موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها فى مقدمتها تأييد محكمة النقض إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب وفيما يلى عرض لأهم الأأخبار

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

محكمة النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض اليوم السبت، بفض طعن 169 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد الإدراج، وذلك فى القضية المقيدة برقم 435 لسنة 2018.

بعد الدعوة لقتل عمدة لندن المسلم.. مخابرات بريطانيا تحقق فى هجوم نيوزيلندا

قالت صحيفة "التايمز" إن المخابرات الداخلية البريطانية MI5، تحقق فى صلات محتملة بين منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا الإرهابى، بمتطرفين يمينيين في بريطانيا.

الخارجية الأردنية: ارتفاع شهداء الأردن فى حادث هجوم مسجدى نيوزيلندا لـ 4

أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن الخارجية الأردنية أكدت ارتفاع عدد الشهداء الأردنيين إلى 4 في الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.

جمع أكثر من 3.5 مليون دولار تبرعات لمساعدة ضحايا مسجدى نيوزيلندا

قالت صحيفة "إن زى هيرلد" النيوزيلندية، إنه تم جمع أكثر من 3.5 مليون دولار في شكل تبرعات لمساعدة ضحايا مذبحة مسجدى نيوزيلندا.

رئيسا الوزراء والبرلمان يتوجهان إلى أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربى الإفريقى

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهين إلى أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربى الأفريقى خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيديو.. ضرب سيناتور أسترالى بالبيض لاتهامه المسلمين بالتسبب بحادث المسجدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو لشاب يضرب سيناتور أسترالى بالبيض على رأسه أثناء مؤتمر صحفى له، عقب حادث الهجوم على مسجدين تسبب فى سقوط 49 شهيداً، وعشرات المصابين، عندما نفذ رجل من أصل استرالى الهجوم بسبب معاداته للإسلام.

صحيفة: مرتكب هجوم مسجدى نيوزيلندا أرسل تفاصيل عمليته لرئاسة الوزراء قبلها

أكد مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أنه تلقى نسخة من "بيان" مكون من 73 صفحة، أرسله مرتكب هجوم المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، قبل أقل من 10 دقائق من بدء الهجمات يوم الجمعة، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 متلق آخر.

مرتكب هجوم نيوزيلندا كتب أسماء مجرمين نازيين على أسلحته

ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن السلاح الذى استخدمه مرتكب هجوم نيوزيلندا، الذى راح ضحيته 49 مسلما، حمل أسماء لمتطرفين من اليمين الأوروبى نفذوا هجمات مماثلة ضد مهاجرين.

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ..والصغرى بالقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.