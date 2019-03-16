مصرع 45 مهاجرا ونجاة 22 آخرين فى غرق قارب قبالة سواحل المغرب

وكالات الأنباء

لقي 45 شخصا مصرعهم بعد غرق قارب قبالة السواحل المغربية كان يقلهم نحو إسبانيا، وفق بيان أصدرته منظمة "كامينادو فرانتيسراس" غير الحكومية أمس، غير أن السلطات المغربية لم تؤكد هذه الحصيلة الجمعة.

وأوضح البيان أن "45 شخصا فارقوا الحياة" إثر هذا الحادث الذي وقع الخميس في البحر المتوسط، استنادا إلى نداءات الاستغاثة التي تتلقاها هذه الجمعية عادة من المهاجرين أو أقاربهم.

وأشار إلى أن البحرية الملكية عثرت على 22 ناجيا، من ضمن 67 شخصا في المجموع، كانوا على متن هذا القارب.

وأكد مسؤول مغربي أمس الجمعة أن البحرية الملكية أنقذت 21 مهاجرا في ساحل الناضور من إفريقيا جنوب الصحراء، بدون تأكيد حصيلة الوفيات التي أعلنتها المنظمة.

وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور (شمال) عمر ناجي، إن جثة واحدة تم نقلها الجمعة إلى مستشفى بهذه المدينة.

وأحبطت السلطات المغربية سنة 2018 نحو 89 ألف محاولة للهجرة معظمها لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما جرى إنقاذ 29 ألفا و 715 مهاجرا في عرض البحر، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن السنة الماضية سجلت عبور 57 ألف و500 مهاجر، بحسب حصيلة مؤقتة نشرت مطلع مارس.