محافظ مطروح: بدء إجراءات تقنين الأراضى للإسراع فى إنهاء 15 ألف ملف معلق

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أن المحافظة بدأت فى إنهاء إجراءات تقنين أراضى وضع اليد المملوكة للدولة، لتمليكها للمواطنين طبقاً للقانون والقرارات والقواعد المنظمة، والبالغ عددها نحو 15 ألف طلب تقنين بمدن المحافظة الثمانية.

وأضاف المحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه وجه بعقد اجتماع أسبوعى بين الجهات المعنية بالمحافظة، بهدف الإسراع فى فحص و معاينة طلبات المواطنين لتقنين الأراضى المقام عليها مبان، قبل صدور القانون 144 لسنة 2018 والأراضى الزراعية.

كما شدد محافظ مطروح، بعدم السماح بأى تعدى جديد على الأراضى المملوكة للدولة، والاستمرار فى إزالة أية تعديات أو مبانى على الأراضى التى لا تنطبق عليها شروط التقنين، مع ضرورة التنسيق بين رؤساء المدن ومدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرية المساحة ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بكل مدينة، من أجل الإسراع فى تطبيق منظومة تقنين الأراضى طبقا للقانون 144 لسنة 2017 مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.

وأشار اللواء مجدى الغرابلى، بأنه كلف المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء المدن من أجل تكثيف المعاينات وإنهاء الإجراءات اللازمة، تقديم الدعم اللازم للإسراع لإنهاء بحث طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، خاصة بالمدن ذات الملفات الأكثر عدداً فى طلب تقنين الأراضى .

ويتلقى السكرتير العام تقريراً يوميا بمعدل الأداء وما تم من معاينات على أرض الواقع بكل مدينة، للأراضى المقدم عنها طلبات تقنين.