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محافظ الغربية: فحص مليون و260350 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

السبت، 16 مارس 2019 11:30 م
محافظ الغربية: فحص مليون و260350 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية مبادرة فيروس سى
الغربية – عادل ضرة
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أعلن اللواء  هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص مليون و260 ألف و350 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 157 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.


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