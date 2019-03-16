محافظ الإسكندرية يؤكد الدور الوطنى للمرآة المصرية فى عيدها

الإسكندرية جاكلين منير

قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية تحية إجلال وتقدير لأسر وأمهات وزوجات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ علي استقرار الوطن وإرثاء الأمن والأمان للمواطنين.

وأكد علي الدور العظيم الذي تقوم به المرأة المصرية علي مدار التاريخ في العصور القديمة والوسطي والحديثة، فمنذ آلاف السنين ونحن نقدس هذا الدور للمرآة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية اليوم في إحتفالية "مئوية عيد المرأة المصرية" التي نظمتها المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية تحت رعاية محافظة الإسكندرية.

وأشار المحافظ أن الحضور اليوم يضم كافة الفئات العمرية بدءا من طالبات المدارس وحتي الامهات مشيرا إلى أن على المرأة زيادة مشاركتها لتنمية الدولة المصرية وترسيخ مباديء العلم والأخلاق في نفوس أبنائها والتي بهما تتقدم الأمم، ومن هنا جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية، وقد ازدادت المشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية للمرأة في شتى نواحي الحياة العملية في السنوات الأخيرة.

وأوضح المحافظ أن الأم والمرأة السكندرية هن عظيمات الإسكندرية مؤكدا أننا معا نستطيع أن نبني مدينتنا ونجعلها من أفضل المدن. وفي نهاية كلمته قدم تحية لكل امرأة في عيدها بهذا الوطن.

شهد الإحتفال الدكتورة هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وسحر شعبان رئيس حي الجمرك، ومصطفي العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ إبراهيم الجمل، أمين بيت العائلة بالإسكندرية، وأسر الشهداء وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.