متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

كتب عبد اللطيف صبح

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، التحية والتقدير لجموع الصحفيين الذين شاركوا فى انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين ضربت المثل والقدوة فى الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر فى أروع صورها، بعد المنافسة الشريفة التى تمت فى انتخابات قلعة الرأى والحرية.

وتقدم حسب الله، فى بيان له، بالتهنئة للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين فى هذه الانتخابات الديمقراطية، معلنًا ثقته التامة فى قدرة ضياء رشوان ومجلس نقابة الصحفيين على مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه مهنة الصحافة والصحفيين.