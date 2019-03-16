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"قومى المرأة" يحتفل بيوم المرأة المصرية فى المحافظات لمدة 3 أيام

السبت، 16 مارس 2019 05:32 م
"قومى المرأة" يحتفل بيوم المرأة المصرية فى المحافظات لمدة 3 أيام الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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ينظم المجلس القومى للمرأة، اليوم وعلى مدار 3 أيام احتفالات حاشدة فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال فروعه بالمحافظات، وتشهد حضور المحافظين والقيادات التنفيذية بكل محافظة، وذلك فى اطار احتفال المجلس بيوم المرأة المصرية، الذى يوافق 16 مارس من كل عام، والذى يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية.

وتتضمن الاحتفالية عرض تاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام، واستعراض جهود فروع المجلس بالمحافظات، إلى جانب فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة .

يذكر أن احتفالات المجلس بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تعقد تحت شعار "المرأة المصرية .. أصل الحكاية " فى جميع المحافظات، وتتضمن العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل وحملتى طرق الأبواب ولأنى رجل فى جميع المجالات تكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف.


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