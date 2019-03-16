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قائد عسكرى روسى عن "داعش": دمرنا التنظيم الأكثر قسوة فى تاريخ البشرية

السبت، 16 مارس 2019 05:17 ص
قائد عسكرى روسى عن "داعش": دمرنا التنظيم الأكثر قسوة فى تاريخ البشرية القوات الروسية فى سوريا
أ ش أ
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صرح قائد المنطقة العسكرية الوسطى الروسية، الفريق أول ألكسندر لابين، بأن القوات الروسية دمرت فى سوريا التنظيم الأكثر قسوة فى تاريخ البشرية، فى إشارة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال لابين، خلال ندوة صحفية بموسكو، مساء أمس الجمعة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية: "أثناء أداء الواجب بعيدا عن روسيا، دمرنا الآلة الأكثر كراهية للبشرية فى تاريخ الحضارة".

وأضاف: "درسنا تاريخ القرون الوسطى وتاريخ الفاشية وما اقترفوه فى معسكرات الاعتقال وكيف عذبوا والفظائع التى اخترعوها. وأود أن أقول: إن داعش أفظع منهم"، مشيرا إلى أن أساليب التعذيب التى استخدمها "داعش" أكثر وحشية مما كان فى القرون الوسطى.

يذكر أن ألكسندر لابين كان رئيسا لهيئة أركان القوات الروسية فى سوريا فى عام 2017، وفى الفترة من أكتوبر 2018 إلى يناير 2019 تولى قيادة القوات الروسية فى سوريا، وفى أعقاب آخر مهامه فى سوريا تمت ترقيته من رتبة فريق إلى فريق أول فى فبراير الماضي.


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