فيديو وصور.. الملك سلمان يشارك فى حفل السباق السنوى للفروسية

كتب محمد عبد العظيم

شارك الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لنادي الفروسية مساء اليوم، فى فعاليات حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لجياد الإنتاج المحلى.

نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا

واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها#كأس_المؤسس_للفروسية pic.twitter.com/5sf7sJhJK5 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 16, 2019

وأقيم حفل السباق السنوى، فى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق، وشهد خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل عروضًا للفنون الفروسية لعدد من دول العالم.

الملك يتفاعل مع العرضة السعودية خلال تشريفه حفل كأس المؤسس للفروسية#الإخبارية pic.twitter.com/RYZD21Kcdj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2019



الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الحفل