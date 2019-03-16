فيديو.. الرئيس لضيوف الملتقى العربى الإفريقى: تحية محبة وسلام من صعيد مصر الطيبة

كتب محسن البديوى

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى بمدينة أسوان، بتوجيه تحية محبة وسلام من أرض صعيد مصر الطيبة، إلى جميع العالم، مضيفًا: "أرحب بكم فى وطنكم مصر نقطة التلاقى التى تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب".

وقال الرئيس السيسى، أيها الشباب الحالم بالمستقبل، لا يغفل على أحد حجم التحديات التى تواجهنا، والانتشار غير المسبوق للصراعات والنزاعات التى خلفت حجمًا من الدمار والتخريب لم يشهد التاريخ مثله، وأصبحت مشاهد اللاجئين وصوت صرخات الأطفال والثكالى جزءا من حياتنا اليومية.

وواصل: "للأسف كان نصيب منطقتنا العربية والقارة الإفريقية من هذه الصراعات والتدمير النصيب الأكبر بلا منازع وأصبحنا نسكن إقليميا ارهقته صراعات الحاضر التى تكاد تعصف بمستقبله وتمحو ماضيه".