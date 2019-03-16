غرق شوارع الشرقية وكفر الشيخ بسبب مياه الأمطار.. صور

الشرقية - إيمان مهنى وكفر الشيخ - محمد سليمان

تعرضت محافظة الشرقية، عصر اليوم السبت، لموجة جديدة من هطول الأمطار الغزيرة والمصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، مما أدى لتراكم المياه فى الشوارع والميدان وتكوين برك طينة، وذلك أدى لصعوبة مرور السيارات وتأثر الحركة بالشوارع.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصحى، بالسيارات لشفط تراكمات المياه وتسهيل حركة المرور، كما أمر المحافظ الدكتور ممدوح غراب، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية والتى شهدتها المحافظة منذ أمس لحين استقرار الأحوال الجوية، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريتى الكهرباء والطرق للتأكد من كفاءة شبكات الصرف الصحى والبالوعات وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من أثار الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بها تجنبًا لحدوث أى حوادث حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة على المدن والقرى، وغزيرة على المنطقة الشمالية بالمحافظة،وتوقف حركة الملاحة البحرية فى مياه البحر المتوسط لسوء الاحوال الجوية، ورست مراكب الصيد بميناء البرلس.

وأعلنت مجالس المدن والأحياء بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها مدن وقرى المحافظة، موجهًا رؤساء المدن بمتابعة الأحوال الجوية، ورفع مياه الأمطار من الشوارع، وتواجد عمال النظافة وسيارات مجالس المدن لرفع المياه من الشوارع التى غرقت لهطول الأمطار.



شفط مياه الأمطار من شوارع الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع الشرقية