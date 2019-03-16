video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. بدء عمل لجنة تحديد مستحقى البيوت الريفية فى غرب الموهوب بالوادى الجديد

السبت، 16 مارس 2019 05:53 م
غدًا.. بدء عمل لجنة تحديد مستحقى البيوت الريفية فى غرب الموهوب بالوادى الجديد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين صباح غٍد الأحد، لتحديد المستحقين لمشروع الـ350 بيتا ريفيا بقرية رقم 13 التابعة لقري غرب الموهوب. 
 
أكد كمال، أن اللجنة ستتولى فحص طلبات المتقدمين للحصول علي هذه المنازل، علي مدار الأسبوع الجاري، وحتى نهايته، علي أن يجري إعلان أسماء المستحقين بنهاية الأسبوع، وفتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا. 
 
أضاف كمال، أن المركز سيمنح كل مستفيد من مشروع البيوت الريفية قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، لاستصلاحها ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرب قاسم باشا: تريزيجيه لاعب موهوب ورفضنا رحيله فى انتقالات يناير

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة