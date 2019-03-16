غدًا.. بدء عمل لجنة تحديد مستحقى البيوت الريفية فى غرب الموهوب بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين صباح غٍد الأحد، لتحديد المستحقين لمشروع الـ350 بيتا ريفيا بقرية رقم 13 التابعة لقري غرب الموهوب.

أكد كمال، أن اللجنة ستتولى فحص طلبات المتقدمين للحصول علي هذه المنازل، علي مدار الأسبوع الجاري، وحتى نهايته، علي أن يجري إعلان أسماء المستحقين بنهاية الأسبوع، وفتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا.

أضاف كمال، أن المركز سيمنح كل مستفيد من مشروع البيوت الريفية قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، لاستصلاحها ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية.