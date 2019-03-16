ضبط 3 أطنان و815 كيلو أسماك ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية من جاموس وأبقار تمكنت من تحصين 283 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالقرى والمدن.

وأضاف أبو إسماعيل لـ"اليوم السابع"، إن حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين تمكنت من ضبط 2 طن دواجن غير صالحة بأحد المجازر ببيلا ، وضبط طن و135 كيلو دواجن، و680 كيلو أسماك مجمدة غير صالحه بفوة، وحررت الحملات محاضر المضبوطات وتم التحفظ عليها ، وسيتم اعدام الكميات المضبوطة، مؤكداً أن الحملات مستمرة لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.