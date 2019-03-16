ضبط ورشة تصنيع أسلحة بمنزل فلاح فى بنى سويف

ضبطت مباحث مركز شرطة ناصر ببنى سويف اليوم الإثنين ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزل فلاح.

وردت معلومات إلى وحدة مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف، تفيد قيام "محمد،م " 40 عاما، فلاح مقيم دائرة المركز، بتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة والإتجار بها.

بعد التأكد من المعلومات تم إخطار مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب، فكلف إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث ناصر لسرعة ضبط المتهم.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة يقودها الرائد محمد محروس، رئيس مباحث مركز ناصر من ضبط المتهم وبحوزته 3 فرد خرطوش، و20 طلقة خرطوش، و17 ماسورة سلاح، ومعدات عبارة عن " إبر، مفكات، شاكوش، مبارد " .

تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازتها بهدف الإتجار بها وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.