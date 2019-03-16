ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية يعترف بمحاولة التجسس لحساب الصين

رويترز

قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة إن ضابطا سابقا بوكالة المخابرات الدفاعية اعترف بمحاولة التجسس لصالح الصين.

واتهم رون روكويل هانسن بمحاولة نقل معلومات عسكرية سرية أمريكية إلى الصين والحصول على "مئات الآلاف من الدولارات" مقابل عمله لحساب حكومة الصين.

وقالت الوزارة إن المخابرات الصينية جندت هانسن فى عام 2014.

كان مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) قد ألقى القبض على هانسن فى يونيو وهو فى طريقه إلى مطار سياتل تاكوما الدولى ليستقل طائرة إلى الصين.

ويواجه هانسن عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما. وسوف يصدر الحكم عليه فى 24 من سبتمبر.