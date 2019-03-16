صيانة ورفع كفاءة ٥١٧ عمود إنارة بنطاق مركز الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة مركز الزقازيق بصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة بنطاق المركز، حيث تم صيانة 42 عمود إمتداد منطقة الزقازيق بحرى، و127 عمود بشوارع منطقة حى مبارك، و 115 عمود بشوارع منطقة منشية السلام خلف مستشفى صيدناوى، و 27 عمود بمنطقة مساكن الأحرار، و 17 عمود بعزبة عبد اللطيف حسانين، و 129 عمود بشوارع الكونت شديد وإمتداد القومية، و35 عمود طريق هريه القديم، و25 عمود بحى السلام والمستشارين، ذلك

تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة صيانة أعمدة الإنارة وإستبدال المتهالك منها بأخرى جديدة أكثر أمانآ، وتركيب عوازل بالأعمدة وإلغاء نزلات الأسلاك وتركيب عدادات إلكترونية على الأعمدة تعمل بالتايمر بالتنسيق مع مسئولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء بنطاق المحافظة، وذلك منعآ لحدوث أى مشكلات أو حوادث صعق بالكهرباء.

فى سياق متصل ، قامت مديرية تموين الشرقية، بعدة حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير ٨٢١ محضراً متنوعاً، منها تحرير ٥٥١ محضراً للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير ٢٧٠ محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية التموين أن الحملات التموينية، أسفرت عن ضبط ٨٣ شيكارة دقيق بلدى 82% بالعاشر من رمضان و ٣٠٠ كيلو سكر بالزقازيق و٢٠٠ عبوة زيت بالعاشر من رمضان والزقازيق جميعهم مدعمين من قبل الدولة، وذلك قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء، كما تم ضبط ٢٥ كيلو أسماك و٨٠٨ كيلو دواجن بمركز بلبيس و٧٥ كيلو لحوم وسلع غذائية متنوعة جميعهم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان و٢٥ طبق كبدة مجمدة مجهولة المصدر ببلبيس و١٠٠ صندوق رنجة فاسدة بفاقوس، كما تم ضبط ٢٣٦ صنف أدوية منتهية الصلاحية بأبوحماد و٢طن أسمنت غير مدون عليه أى بيانات بالزقازيق و٢٠٠ شيكارة سماد يوريا بالحسينية و١٠٠ كيلو بودرة تلك داخل مصنع لإنتاج بودرة التلك يعمل بدون ترخيص و٥٠ كيلو ملح ليمون بالعاشر من رمضان و١٠ اسطوانات بوتجاز بأبوحماد قبل تهريبهم وبيعهم فى السوق السوداء ..وذلك فى إطار الحملات الرقابية والتفتيشية المستمرة لضبط الأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وللتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط المخالفين وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

كما أعلنت مديرية الصحة، الإنتهاء من مسح 2 مليون و130 ألف و 196 مواطن بحملة الـ100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك منذ إنطلاق الحملة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس والتى من المقرر إستمرارها لمدة شهرين تنتهى نهاية أبريل القادم، مؤكداً ان الحملة تستهدف إجراء المسح الطبى على 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط – سكر - سمنه وصرف العلاج بالمجان للمصابين.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج فيروس سى 1027 حالة وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 21 الف و267 حالة حتى الأن، وتواصل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية إستقبال المواطنين لإجراء المسح الطبى عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تصل للمواطنين فى منازلهم و فى أماكن عملهم وتنتشر فى دور العبادة و مراكز الشباب .