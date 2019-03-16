صور.. وزير القوى العاملة: أطالب الشباب بخوض تجربة العمل فى القطاع الخاص

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف .. ومعا نستطيع .. لتحيا مصر" بنادى قارون الرياضى، والذى يوفر 7850 فرصة عمل للذكور والإناث من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوى القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه، من خلال 51 شركة، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ جميع الشركات المتواجدة بالملتقى للاطمئنان على مستوى الأجور التى تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحى واجتماعى للعمال، ومعرفة كافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون، مشددًا على أهمية تناسب الأجور مع خبرات ومؤهلات الباحث عن وظيفة، والتدرج مع معدلات التضخم لحفظ حياة كريمة لجميع المصريين.

وأكد سعفان، أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.

كما أكد سعفان، أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة حياة كريمة انطلقت وزارة القوى العاملة من خلال دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل كريمة لائقة لشباب مصر بعقد هذه الملتقيات، بدءًا بمحافظة الجيزة مرورًا بالإسماعيلية وأسيوط والمنيا وبنى سويف والمنوفية وصولا بالفيوم بإجمالى 70 ألف فرصة عمل وفرتها هذه الملقيات، مؤكدًا استكمال باقى المحافظات فى نصيبها من ملتقيات التوظيف خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى على هامش الملتقى، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبرى، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سعفان، أن عام 2019 هو عام التدريب المهنى فى وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة فى الفكر التدريبى فى مصر، والخروج من فكر التدريب النمطى الروتينى الذى يؤدى لعزوف الشباب عنه، من خلال تحديث وتجديد مراكز تدريب القوى العاملة التى تصل إلى 38 مركزًا و13 وحدة متنقلة ستجوب القرى والنجوع والمحافظات لتدريب الشباب على احتياجات سوق العمل.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن العام الحالى سوف يشهد الربط الإلكترونى بين مكاتب العمل وجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وربط المديريات مع الديوان العام بالوزارة، بالتشغيل الفعلى للتحول من النظام الورقى إلى الالكترونى، وذلك بداية من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وتتتابع باقى المديريات بما يتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية والمعلوماتية ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال الميكنة لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة فى إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، وبما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى، وبناء بنية معلوماتية قوية قادرة على مواكبة تكنولوجيات العصر الحديث تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وقال الوزير مخاطبًا الشباب: "أطالب كل شاب باقتحام سوق العمل، وخوض غمار التجربة للعمل فى القطاع الخاص، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والاحتكاك المجتمعى اللازمين لمعرفة سوق العمل بكافة متطلباته واحتياجاته بما يؤهله لفتح مشروع مستقل يفتح به المزيد من فرص العمل لمزيد ومزيد من الشباب".

وأضاف: "الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، قائلًا: أحلم بتواجد مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، كى تسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الكثير من فرص العمل للشباب، كى نسهم جميعًا فى تقدم وازدهار الاقتصاد المصرى، والمساهمة الفاعلة فى تقليل نسب البطالة".

وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير المديرية، بضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفى ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد سعفان أهمية ملف ذوى القدرات الخاصة، وملف المرأة فى ملتقيات التوظيف لما لهما من دور كبير فى دعم عملية بناء الدولة المصرية، والتى تحتاج تعاونًا بين جميع أطياف المجتمع بلا أى فروق تذكر.

ووجه سعفان دعوته لجمع عمال مصر قائلًا: "أشد على أيدى جميع عمال مصر طالبًا منهم جميع ابذل المزيد من الجهد والعرق فى سبيل بناء الوطن وزيادة الناتج القومى للبلاد، وبناء مصر التى نحلم بها جميعًا فى مصاف الدول المتقدمة والرائدة اجتماعيًا واقتصاديًا فى جميع المجالات، والتى لن تنبنى إلا على أكتفاكم، وستبنى بسواعدكم، وشدة عزيمتكم، بإرادة قوة، وعزيمة لا تلين".

من جانبه أكد المحافظ أهمية ملتقيات التوظيف، التى تأتى تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، مقدمًا أسمى آيات الشكر للوزير لعقده هذا الملتقى الكبير، الذى يسهم فى توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة، تحقيقًا لآمال وطموحات الشباب المصرى فى إيجاد فرصة عمل كريمة ولائقة تتناسب مع آماله وطموحاته، فيما أكد مدير المديرية أهمية ملتقيات التوظيف فى تقليل نسب البطالة والحد من آثاراها، مقدمًا شكره للوزير والمحافظ على دعمها فى إنجاح هذا الملتقى التوظيفى الكبير.