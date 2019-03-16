صور.. محافظ البحيرة يشهد احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"

البحيرة - ناصر جودة

نظم اليوم المجلس القومى للمرأة بالبحيرة احتفاليه بمجمع دمنهور الثقافى تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية".

شارك فى الاحتفال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة و عبد الرحمن الشهاوى والسكرتير العام وجمع كبير من عضوات المجلس القومى للمرأه و مديرى المديريات الخدمية و ورؤساء الوحدات المحلية وعمداء كليات جامعة دمنهور وأعضاء مجلس النواب.

وقالت زكية رشاد مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أننا نحتفل اليوم بذكرى خروج المرأة المصرية وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط عدد من الشهيدات فداء للوطن، مشيرة الى انه وبعد مرور سنوات من الكفاح تحتفل المرأة المصرية بتحقيق الكثير من الإنجازات، والحصول على العديد من المكتسبات.

وفى كلمته هنأ اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة المرأة المصرية فى عيدها واصفا اياها بالمعطاءة المكافحة المثابرة استعداد للتضحية بروحها فداء ودفاعا عن الوطن، مضيفا أن هذا اليوم يعد بمثابة احتفالية لتتويج إنجازات المرأة ومساهمتها فى مجتمعها وقياس حجم مجهوداتها والمكاسب التى حققتها ،كما يعد عرفانا لجميل المرأه المصرية علينا جميعا سواء فى نطاق أسرتها الصغيرة او على نطاق مجتمعاتها.

وأوضح محافظ البحيرة أن المرأة المصرية قد حققت العديد من المكتسبات الهامة خلال الأعوام السابقه فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واعلانه عام 2017 عاما للمرأة فى مصر والذى جاء ليتوج الجهود التى قامت بها مصر، ثم كرم المحافظ أمهات شهداء الواجب الوطنى وعدد من السيدات اللائى يمثلن نماذج مشرفة.



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية



احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية