صور.. محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمركز ومدينة الطود تفقد خلالها عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الطود، حيث تفقد محافظ الأقصر كوبري مدخل مدينة الطود والذي أشار بوضع طبقة اسفلتيه بأرضية الكوبري كي تغطي الحواجز والفواصل الحديدية بأرضية الكوبري خدمة لأهالي الطود .

كما تفقد محطات الصرف الصحي بمدينة الطود لكلا من محطات نجع مكي ، ونجع ابوحروقه ، وعزبة حسين حسن، وعزبة مسلم ومحطة المعالجة الثلاثيه للصرف الصحي بمدينة الطود الجديد لتفقد الأعمال الجارية بالمحطات وتركيب خط السيب لمواسير الصرف والوقوف على مدي سير وانتظام العمل بالمحطات وتذليل كافة العوائق التي تواجه الانتهاء من المحطات وذلك لاستكمال ألاعمال وجاهزية المحطات للدخول في الخدمة .

ثم استكمل محافظ الأقصر جولته بتفقدمحطة مياه الشرب الجديدة والتي يتم إنشاؤها علي نهر النيل بطاقة 10000 قدم/يوم ، علي موقع يخص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجوار محطة الشرب بناحية نجع الكلاحين بقرية الطود غرب، واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد مبني السجل المدني بالطود والتأكد من جاهزية المبني وذلك لافتتاحه في الأيام المقبلة .