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صور .. انهيار جزئى بإحدى العمارات بحى الشروق بمنطقة الكيلو 7 فى مطروح

السبت، 16 مارس 2019 01:57 م
صور .. انهيار جزئى بإحدى العمارات بحى الشروق بمنطقة الكيلو 7 فى مطروح انهيار جزئى بإحدى العمارات بمطروح
مطروح - حسن مشالي
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تعرضت إحدى العمارات بحى الشروق بمنطقة الكيلو 7 فى مدينة مرسى مطروح، للانهيار الجزئى، وإصابة طالب بكدمات فى الساقين وتم نقله للمستشفى العام للعلاج.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بانهيار جزئى بعمارة سكنية رقم1 بالكيلو 7، وانتقلت لمكان البلاغ قوات الحمااية المدنية وسيارات الإسعاف وقيادات المديرية، وتم عمل كردون أمنى حول العقار لمنع الاقتراب منه وإخلاء السكان.

 

بالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الكيلو 7 أمام مدرسة الثانوية الفنية بنات، وحدوث سقوط لسقف غرفة بالطابق الخامس، خالية من السكان، تسبب فى سقوط سقف غرفة بالدور الرابع.

 

وأسفر الانهيار عن إصابة " فواد ع م م" - 14 سنة، طالب مقيم فى العقار بالطابق الثالث، وأصيب بكدمات بالساقين وتم نقله لمستشفى مطروح العام للعلاج، ولم يسفر عن أية وفيات أو إصابات أخرى وتقوم أجهزة المحافظة، حاليا باتخاذ الإجراءات نحو تدبير مساكن بديلة لأخلاء العقار

 

 
انهيار جزئي بإحدى عمارات الإسكان الاجتماعي بمطروح (4)
انهيار جزئي بإحدى العمارات بمطروح 

انهيار جزئي بإحدى عمارات الإسكان الاجتماعي بمطروح (5)
انهيار جزئي بإحدى العمارات بمطروح

 


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