صور.. المستشفى الخيرى العائم بالأقصر تفحص وتعالج 4500 طفل وأمهاتهم بالمجان

صرح المهندس مصطفى أحمد مسئول تنظيم المستشفى العائم المتنقل بكورنيش النيل بالأقصر، بأنه جرى الانتهاء من كافة أعمال القافلة لخدمة أطفال محافظة الأقصر، وذلك فى المستشفى العائم المتنقل بمرسى مارو بجوار متحف التحنيط بالأقصر، والتى استمرت لمدة 6 أيام من السبت الماضى وحتى مساء أمس الخميس، وبلغت عدد الحالات التى جرى توقيع الكشف عليها حتى الآن أكثر من 4500 حالة للأطفال وأمهاتهم.

ويضيف المهندس مصطفى أحمد لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تجوب صعيد مصر بأكمله وبدأت من أسوان وانتهت من العمل فى الأقصر وتحركت لمحافظة قنا لفحص أطفال قنا، ثم تمر بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا حتى تصل لمدينة الجيزة، وتم خلالها فحص أكثر من 4500 طفل ووالداتهم، وذلك فى تخصصات الأطفال الآتية "عامة، جلدية، رمد، أسنان، حساسية ومناعة، تغذية، قلب، عظام، أنف وأذن، سكر وغدد، أشعة، سمعيات".

وأوضح مسئول التنظيم للقافلة، أن القائمين على قافلة الروتارى بالفندق العائم على زيارة ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنطقة الزناقطة، حيث قام الاستشارى الدكتور صادق عبد العال، بإلقاء محاضرة صحية توعوية لرواد الساحة، وزار الشيخ أحمد مرتضى القافلة الطبية لدعم هذا العمل الرائع، ولاقت زيارته ترحاب كل من نازك الألفى ونيفين نخلة القائمين على القافلة.