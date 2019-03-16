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"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لقرية "برقطا" بكفر شكر تضم 6 تخصصات

السبت، 16 مارس 2019 12:36 م
"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية لقرية "برقطا" بكفر شكر تضم 6 تخصصات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل خلال شهر مارس الحالي، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالي القوافل هذا الشهر بلغت 9 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.
 
وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، الموافق 16 مارس، قافلة طبية لقرية برقطا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 6 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء غد الأحد 17 مارس.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 9 قوافل طبية خلال شهر مارس الحالي للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.
 

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