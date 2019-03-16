سماك يحرق سيارة سائق لخلافات بينهما بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شرع "سماك" بإضرام النيران في سيارة "سائق" بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بسيارة بجوار مسجد العمدة بناحية المنايل بدائرة مركز الخانكة، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بالاشتراك مع الأهالي، وتبين نشوب الحريق بسيارة سوزوكي ملك وائل "سيد. م" 38 عاما سائق، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال مالك السيارة اتهم "تامر. أ" وشهرته "تامر السماك" 36 عاما، سماك، بكسر زجاج السيارة الأمامي وإلقاء زجاجة بداخلها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" مما أدى إلى اشتعال النيران، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، جرى التحفظ على السيارة وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2848 إداري مركز الخانكة لسنة 2019م، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.