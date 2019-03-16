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سقوط 3 من أخطر تجار الأستروكس فى الإسماعيلية

السبت، 16 مارس 2019 08:11 م
سقوط 3 من أخطر تجار الأستروكس فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على أخطر 3 من تجار الاستروكس وبحوزتهم كميات من الاستروكس بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " احمد.ع.م"24 عام عاطل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول حال تواجده بدائرة مركز شرطة ابوصوير والمتهم "كريم.ال.ح"28 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100جرام وسلاح ابيض "كتر" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وليد.م.ك"20 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.


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