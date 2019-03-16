video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لبحث فرص الاستثمار..

رئيس التنمية الصناعية: وفد من كبرى الشركات الكورية يزور مصر يونيو المقبل

السبت، 16 مارس 2019 12:58 م
رئيس التنمية الصناعية: وفد من كبرى الشركات الكورية يزور مصر يونيو المقبل المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق
كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن زيارة مرتقبة لوفد من كبرى الشركات الصناعية الكورية لمصر لبحث الفرص الاستثمارية بها يونيو المقبل.
 
جاء ذلك على هامش لقائه مع ليم جو سونغ  الملحق التجاري بسفارة كورية الجنوبية بالقاهرة، وذلك لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعىى الكوري في مصر وسبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج للفرص التوسع في الاستثمار الصناعي الكوري في مصر.
 
وقال مجدي غازى، إنه تم خلال الاجتماع عرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الاصلاحات التشريعية وتيسير الاجراءات للمستثمرين.
 
وأكد أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات الكورية القائمة سواء الخاصة بالهيئة او التدخل لحلها من خلال مخاطبة الاجهزة  الاخرى، وتوفير التيسيرات اللازمة لتتمكن من توسعة انشطتها فى مصر، مضيفا أنه تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الكورية، في ظل المناخ الاستثماري الجديد الذي تعيشه مصر حاليا بعد حزمة القرارات والاصلاحات التشريعية التي تم اقرارها مؤخرا.
 
وأوضح مجدي غازي، أن الهيئة في هذا الصدد تستهدف عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية لجذب الاستثمارات اليها خلال المرحلة المقبلة وعرضها على الجانب الكوري، وخاصة تلك ذات التكنولوجيا العالية فضلا عن الصناعات كثيفة العمالة، وذلك في اطار سعي الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، كما تتبنى الهيئة خطة طموحة لاستدامة توفير الاراض الصناعية المرفقة للمستثمرين. 
 
وخلال المناقشات استعرض رئيس الهيئة المزايا التنافسية للاستثمار في مصر من توافر الطاقة والايدي العاملة، وكذلك الاراضي الصناعية المرفقة  وقانون التراخيص الصناعية الجديد الذي قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية وقدم العديد من التيسيرات للمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، وذلك من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط.
 
من جهته، صرح ليم جو سونغ الملحق التجاري بالسفارة الكورية الجنوبية، بأن هناك العديد من الاستثمارات الكورية العملاقة والناجحة بمصر والتي تقوم بتصدير منتجاتها الى الخارج، مما يعكس نجاح الاستثمار الكوري في ظل مناخ الاستثمار الحالي في مصر، مؤكدا انه بالتعاون مع الهيئة يستهدف جلب استثمارات جديدة وتقديم المساندة للمصانع القائمة للتوسع. 
 
وأوضح أن الاستثمار الكوري في مصر ليس لديه مشكلات فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وإنما بعض الامور المتعلقة بالضرائب والحوافز الضريبية وجاري تذليلها مع الجهات المعنية، مؤكدا أن حل تلك الأمور سيكون له عظيم الاثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية وخاصة مع توافر الاراضى الصناعية المرفقة خلال الفترة القادمة.
 
وكشف عن أنه جاري التنسيق على تأسيس مجلس أعمال كوري مصر في كوريا الجنوبية على غرار مجلس الاعمال المصري الكوري في القاهرة الذي يترأسه خالد نصير، موضحا أن أولى مهام هذا المجلس ستكون الاعداد لزيارة وفد من ممثلي عدد من الشركات الكورية للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر واستطلاع مناخ العمل، مشيدا بما تمر به مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية للتيسير على للاستثمار الصناعي المباشر لاسيما الاجنبي.
 
055a8849-3636-4dfb-b689-f5244fc6f0f7
 

617e32d7-bfdd-48a7-934a-e4c8e700693d
 
 
cab7ee14-346e-4f85-afb1-f349cb0afa17
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنمية الصناعية: 11ألف و500 منشأة تحصل على تراخيص تشغيل بالمحافظات

التنمية الصناعية

الشركات الكورية

اخبار الاقتصاد

كوريا الجنوبية

مجلس الاعمال الكورى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة