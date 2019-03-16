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خبير ينصح مستثمرى البورصة بمتابعة مستوى 15 ألف نقطة لحماية أرباحه

السبت، 16 مارس 2019 07:11 م
خبير ينصح مستثمرى البورصة بمتابعة مستوى 15 ألف نقطة لحماية أرباحه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة تداول أوراق مالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، شهد صعودا بداية تعاملات الأسبوع الماضى، مقتربا من منطقة المقاومة 15300- 15250 نقطة، بعدها واجه ضغوطا بيعية دفعته للتراجع وخسارة جميع مكاسبه بنهاية التداولات الأسبوعية ليغلق عند مستوى 14991 نقطة.
 
 
 
وأضافت ميادة أمين، لـ "اليوم السابع"، أنه لا تزال المنطقة حول مستوى 15300 نقطة، تمثل ضغوطا بيعية على الأداء، الأمر الذي يعرض المؤشر لمواجهة مزيد من الانخفاض لاتخاذ العزم الكافي لمحاولة أخرى للاختراق، متابعة أن المؤشر يختبر حاليا مستوى الدعم 15000 نقطة، وفي حال فشلت القوة الشرائية في العودة للتماسك أعلاه سيعرض المؤشر لمواجهة مزيد من الانخفاض إلى مستويات  14850-14640 نقطة.
 
 
 
ونصحت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، المستثمر قصير الاجل بمتابعة من مستوى 15000 نقطة حماية للأرباح، ومستوى 14600 نقطة ايقاف خسائر، كما أبقت على رؤيتها الإيجابية على المدى المتوسط طالما البقاء أعلى 14000 نقطة.
 

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