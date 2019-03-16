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خبير اقتصادى: استثمارات الطاقة والبنية التحتية وراء تحسن مؤشرات الاقتصاد

السبت، 16 مارس 2019 02:00 ص
خبير اقتصادى: استثمارات الطاقة والبنية التحتية وراء تحسن مؤشرات الاقتصاد محمد متولى نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار
كتب هانى الحوتى
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قال محمد متولى نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن الأداء القوى للاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 جاء مدعوماً باستثمارات الدولة فى قطاع الطاقة وبالتحديد استخراج الغاز وقطاع التشييد من خلال المدن الجديدة وإحلال المساكن العشوائية، والاستثمار فى البنية الأساسية من طرق ومترو أنفاق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بالإضافة إلى تطوير محور قناة السويس، وكذلك التعافى التدريجى لقطاع السياحة.
 
وأضاف متولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تعليقاً على أداء الحكومة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، أنه يبقى التحدى الكبير أمام الحكومة هو جذب استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى بقوة فى قطاعات غير النفط والطاقة لتوفير 800 ألف فرصة عمل سنوياً، وكذلك تطوير منظومة التمويل العقارى طويل الأجل والخدمات التابعة له لتحسين القدرة الشرائية للمواطن المصرى بما يضمن استيعاب العرض القادم من الفيلات والشقق التى يتنافس المطورون العقاريون على بنائها فى المدن الحالية والجديدة، وذلك حتى لا يدخل قطاعى التشييد والعقار فى مرحلة كساد عادة ما تتبع الطفرة بل تكون هناك استمرارية فى النمو.
 

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