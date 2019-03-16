حبس 3 متهمين بسرقة مخزن أسمنت بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بسرقة مخزن أسمنت بمنطقة النهضة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا من "عادل م" صاحب مخزن، يفيد بقيام 3عاطلين بالتعدي علي حارس المخزن وضربه وسرقة المخزن، وبالأنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهم "ممدوح ا ، هاني ر ، أمير د"، عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.