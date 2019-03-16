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جمع أكثر من 3.5 مليون دولار تبرعات لمساعدة ضحايا مسجدى نيوزيلندا

السبت، 16 مارس 2019 12:42 م
جمع أكثر من 3.5 مليون دولار تبرعات لمساعدة ضحايا مسجدى نيوزيلندا رئيسة وزراء نيوزيلندا
كتبت ــ رباب فتحى
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قالت صحيفة "إن زى هيرلد" النيوزيلندية، إنه تم جمع  أكثر من 3.5 مليون دولار في شكل تبرعات لمساعدة ضحايا مذبحة مسجدى نيوزيلندا.
 
وأضافت الصحيفة، أنه تم إنشاء مجموعات دعم لضحايا الهجوم الإرهابى، وأطلقت صفحة لجمع التبرعات. 
 
وأوضحت، أنه تم التبرع بأكثر من 2.3 مليون دولار لصفحة "أعطى القليل" أو Givealittle -  حيث دفع ما يقرب من 35 ألف نيوزيلندى الأموال. 
 
ومن ناحية أخرى، جمعت مبادرة أخرى تسمى " LaunchGood" ومقرها الولايات المتحدة والتى تهدف لمساعدة المسلمين على فعل الخير، تبرعات تقدر بـ1.23 مليون دولار. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مركز المعلومات الإسلامية النيوزيلندي سيكون معنيا بتوزيع جميع الأموال التي تم جمعها.

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