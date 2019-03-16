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جامعة جنوب الوادى ومحافظ قنا ينظمان إحتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية

السبت، 16 مارس 2019 02:32 م
جامعة جنوب الوادى ومحافظ قنا ينظمان إحتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية جانب من الاحتفاليه
قنا - وائل محمد
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نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة احتفالية بالمرأة المصرية 100 عام " 1919 – 2019 "تحت شعار " المرأة المصرية اصل الحكاية ".
 
 
وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بأن عام 2019 يعد تتويجاً لكفاح المرأة المصرية بمناسبة 100 عام على اول مشاركة لها فى قضايا وطنها مؤكداً على مدى ثقة القيادة السياسية فى المرأة.
 
وأشار الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بان المرأة المصرية ليست من مائة عام فقط بل يمتد تاريخها الحافل الى ابعد من ذلك فهي التى حكمت العالم منذ الاف السنين وعملت فى القضاء والفصل فى القضايا الصعبة منذ زمن بعيد وهي التى تحملت الكثير فى بعد الرجل للعمل بعيداً عن وطنه وايضا فقدها للأبناء في الحروب وايضا فقد ابنائها الرابضين على الحدود فى سيناء لمكافحة الارهاب.
 
 
كما تحدث الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الاوقاف بقنا عن مكانة المرأة وكيف كان لها الدور الاول فى الحياة كلها ومساواتها بالرجل فى الكثير من الامور حيث ذكرت كلمة امرأة ورجل فى القران 42 مرة لكل منها وخصها الله بالذكر فى أكثر من سورة فى القرآن الكريم.
 
كما أكد القمص تواضروس مرقس وكيل مطرانية الاقباط الارثوذكس بقنا على ان التاريخ شاهد على أن المرأة المصرية كانت تسير جنباً الى جنب مع الرجل وايضاً كانت موضع تقدير العلماء.
 
كما قامت الدكتورة هدى سعدى مقررة المجلس القومى للمرأة بقنا بعرض الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة الاجتماعى والسياسي والاقتصادى وحماية المرأة من كل اشكال العنف ضدها، وتم تكريم أسر الشهداء الذى قدموا ارواحهم رخيصة لإعلاء مكانة الوطن وايضاً تم تكريم بعض القيادات النسائية في المجتمع القنائى.
 
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