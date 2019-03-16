تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1245 حكمًا متنوعًا منها 875 حكمًا جزئيا، و43 حكما مستأنفا و278 حكم غرامات و46 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8850 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكوما عليهم.. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.