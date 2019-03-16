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تعرف على خريطة طوارئ الرى خلال موسم الصيف × 10 معلومات

السبت، 16 مارس 2019 09:00 ص
تعرف على خريطة طوارئ الرى خلال موسم الصيف × 10 معلومات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ بين الأجهزة استعدادًا لموسم الزراعات الصيفية الذى سيبدأ الشهر المقبل، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها "الزراعة والشرب والصناعة".

 

وفى التقرير التالى نوضح خريطة الطوارئ التى وضعتها الوزارة لمواجهة الصيف.

 

1 - تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارىء القصوى فى كافة محافظات الجمهورية.

2- زيادة المنصرف من مياه النيل من خلف السد العالى وفقًا للاحتياجات الفعلية.

3- توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التى تشهدها البلاد.

4- تكليف المهندسين بالإدارت والتفاتيش والهندسات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الرى على الطبيعة.

5- الاطمئان على حالة الرى والتأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع.

6- التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالإدارات العامة.

7- إبلاغ الوزارة عن حالة جسور الترع، أولاً بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

8- مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة.

9- التأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى  أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور.

10- اتخاذ الإجراءات بالتخزين فى البرك وخلف القناطر الكبرى لضمان وصول المياه إلى المزراعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة.


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